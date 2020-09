PRF apreende madeira da espécie Sabiá sendo transportada ilegalmente em Forquilha

Duas carga s irregular es de aproximadamente 28 metros cúbicos de madeira da espécie Sabiá ( Mimosa caesalpiniifolia Benth ) foi apreendida na noite dest a quarta-feira dia ( 9 ), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Forquilha/CE . A ação ocorreu por volta das 16 horas, quando policiais abordaram dois caminhões, o primeiro um Mercedes Benz atego e um VW 24250 que transportava m estacas da espécie vegetal com problemas na documentação ambiental.

A madeira sabiá é típica dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. As características dessa espécie qualificam para uso de lenha e carvão, assim como cercamento.