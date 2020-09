URGENTE: Criança é atacada a facadas em Bela Cruz, suspeito se matou em seguida!

Informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú, relatam um crime bárbaro na manhã desta quinta-feira (10) na cidade de Bela Cruz, no interior do Ceará.





Segundo os relatos, uma criança que retornava de um reforço escolar foi atacada a facadas por um homem na rua Nicolau Peixoto, no bairro Areias. Ainda de acordo com os relatos, o suposto agressor teria cometido suicídio logo após o ataque, informações essas a serem confirmadas ainda.





A criança foi socorrida em estado grave para a hospital local da cidade de Bela Cruz.





Equipes da Policia Militar e Policia Civil estão neste momento no local da ocorrência realizando todos os procedimentos cabíveis.





Em breve traremos maiores informações sobre o caso e estado de saúde da criança.





(Portal Vale do Acaraú)