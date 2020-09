Um homem foi preso por tráfico de drogas.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31,9 kg de cocaína na manhã desta quinta-feira (3), em Tianguá. A droga estava escondida em um compartimento oculto dentro de um carro. O condutor do veículo foi preso por tráfico de drogas.





Por volta das 9h20 de hoje, no quilômetro 307 da BR-222, em Tianguá, agentes da PRF estavam fiscalizando o trânsito quando avistaram um Chevrolet Meriva trafegando na rodovia com os faróis apagados e deram ordem de parada.





Durante conversa com os policiais, o motorista do carro, um homem de 64 anos, informou que vinha da região norte do país e não sabia onde estava no momento. Os policiais perceberam o nervosismo e contradições no relato do condutor, o que os levou a fazerem uma busca minuciosa no veículo.





Dentro de um compartimento oculto, os agentes encontraram diversos tabletes de cocaína escondidos, pesando no total de 31,95 kg. A quantidade substância ilícita apreendida é avaliada em cerca de R$ 1,3 milhão.





O homem foi preso por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil em Tianguá.