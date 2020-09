POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE MATAR EX-COMPANHEIRA NO ESTACIONAMENTO DA GRENDENE; VÍDEO

Na manhã desta quinta-feira, dia 3, policiais civis da DDM de Sobral com apoio da Delegacia Municipal de Uruoca, efetuaram em a prisão em flagrante do homem acusado de matar sua ex-companheira, Juracy Duarte Matias, crime ocorrido na madrugada de ontem (2) no estacionamento da empresa Grendene, em Sobral.

A prisão aconteceu na zona rural do município de Senador Sá.



O acusado foi identificado como Rodrigo Ricardo Mouta, 27 anos.



Veja o vídeo do momento da prisão do assassino:

