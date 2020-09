Dois homens são executados em Juazeiro do Norte. Um dos crimes foi filmado

No intervalo de apenas 30 minutos, dois homens foram executados sumariamente na cidade de Juazeiro do Norte, na Região Sul do estado (a 524Km de Fortaleza) entre o fim da tarde e o começo da noite de ontem (2). Um dos assassinatos foi filmado por câmeras da residência onde a vítima se encontrava. As imagens podem ajudar a Polícia a identificar e prender mais rapidamente os dois assassinos.





Era por volta de 17h18 desta quarta-feira, quando o jovem identificado por José Heghnoberto Gomes Pereira, 27 anos, se encontrava sentado em uma cadeira na calçada de sua residência, no bairro Timbaúbas. Ao seu lado, um vizinho, idoso. Os dois conversavam e observavam o movimento da rua, quando apareceram os assassinos à pé.





Rapidamente, os dois criminosos sacaram as pistolas escondidas debaixo da roupa. O rapaz foi surpreendido e tentou escapar da morte, entrando em casa, mas acabou atingido por vários tiros à queima-roupa e morreu no local. Os atiradores correram e, mais à frente, embarcaram em um carro importado. Na fuga, o automóvel colidiu com um motociclista, mas prosseguiu em fuga e os assassinos desapareceram da cena do crime.





Segundo crime





Cerca de 30 minutos depois, outro jovem, identificado pela Polícia como César Silva Santos, 28, foi morto, a tiros, quando se encontrava dentro de um veículo. O crime aconteceu na frente de uma empresa de ar-condicionado, no bairro Triângulo.





O jovem ainda agonizou por alguns minutos dentro do automóvel, mas quando uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, já o encontrou morto.





A Polícia tenta descobrir se os dois assassinatos têm ligação.





Os dois crimes passam a ser investigados pela equipe do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional da Polícia Civil de Juazeiro do Norte (DRPC-JN).





(Fernando Ribeiro)