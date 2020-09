Homem é assaltado e morto a tiro no começo da manhã no caminho para o trabalho

Um homem foi assassinado, no começo da manhã desta quinta-feira (3), na Zona Oeste de Fortaleza. O crime ocorreu por volta de 5 horas no bairro Antônio Bezerra. A Polícia suspeita de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte). Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e iniciaram as investigações. O homem morto seria um trabalhador que seria para o trabalho em sua bicicleta.





De acordo com o relato de moradores da Rua São Vicente de Paulo, onde aconteceu o crime, era por volta de 5 horas quando foram ouvidos estampidos. Naquele horário, muitos trabalhadores residentes em bairros e comunidades próximas passam pelo local em direção à Avenida Mister Hull para chegar ao local de trabalho, o que atrai a atenção de assaltantes.





O home assassinado seria um trabalhador residente ali perto. Ele foi achado morto no meio da rua, ao lado de sua bicicleta e de um par de tênis e roupas. Seu celular, porém, não foi encontrado, o que reforçou a suspeita de que ele tenha tentado reagir ou fugir de um assalto e acabou sendo baleado. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas logo os socorristas constataram que o homem já estava morto.





O corpo foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





Outro crime





Na madrugada da última segunda-feira, um homem que seria também morador daquela área foi assassinado dentro de bar próximo, na Avenida Mister Hull. “Buiú”, como era conhecido, trabalhava vendendo carnes de carneiro para os comerciantes do bairro e foi executado com vários tiros. O bar onde ele morreu fica próximo ao local onde hoje ocorreu o segundo crime.





(Fernando Ribeiro)