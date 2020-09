Sintomas da pré-diabetes que o corpo dá e as pessoas não devem ignorar

Sabia que o corpo dá sinais que você está com pré-diabetes? Isso é muito bom para ajudar as pessoas a não deixar a doença evoluir por um estágio mais grave. A diabete é uma das doenças que mais matam no mundo inteiro, principalmente no Brasil.





Para quem não sabe, a pré-diabetes é uma alteração do metabolismo que pode evoluir para diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.





Acontece quando os níveis de glicemia (açúcar no sangue) são mais elevados do que o normal, mas não são altos, suficientemente, para dar o diagnóstico de diabetes.





Veja o sintomas iniciais da diabete:



-Manchas escuras ou brilhantes com uma textura aveludada -Fome o tempo todo -Cansaço -Insônia -Aumento de peso -Irritação sem motivo

Vale lembrar que nem todos os que têm pré-diabetes sentem algo, muita das vezes as pessoas são assintomáticas.