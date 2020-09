Suspeito de homicídio em Sobral é preso pela Polícia Civil após cumprimento de mandado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã dessa segunda-feira (14), Francisco José Alves Holanda (41). O homem é suspeito de participação em um homicídio ocorrido em junho deste ano, no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.





Francisco Alves, vulgo “Santim”, com antecedente criminal por furto, é suspeito do homicídio que vitimou Mailson do Nascimento Sousa (28). O crime ocorreu no dia 3 de junho deste ano. Segundo informações colhidas na noite do fato, a vítima foi atraída para um matagal, situado no bairro Paraíso Verde, zona rural de Sobral, onde foi espancada e atingida por disparos de arma de fogo.





Mediante as investigações do NHPP, a autoridade policial representou pelo mandado de prisão preventiva, que foi concedido pelo Poder Judiciário e cumprido na manhã de ontem. O homem foi capturado em um sítio, na zona rural do município, e encaminhado para uma unidade policial onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A PCCE continua em diligências com o objetivo de capturar outros participantes do homicídio que vitimou Mailson.





Denúncias





A Polícia Civil do Estado do Ceará pede ao cidadão que contribua por meio de denuncias via WhatsApp do Núcleo de Homicídios de Sobral. O número é o (88) 99261-3471. Toda informação é válida para ajudar nas investigações. O sigilo e o anonimato são garantidos.