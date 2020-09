Suspeito de tentativa de latrocínio em Sobral é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, prendeu Francisco Geovani Oliveira da Silva (19). O homem foi capturado em flagrante após uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrida na manhã dessa terça-feira (15), no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). Além da situação flagrancial, contra ele havia também um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele é suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em novembro de 2019.





Após tomar conhecimento da tentativa de latrocínio ocorrida no bairro Renato Parente, em Sobral, unidades do NHPP iniciaram diligências para localizar e prender o suspeito do crime. Como resultado das investigações, a Polícia Civil chegou ao nome de Francisco Geovani Oliveira da Silva (19), como sendo um dos envolvidos no fato. Ele teria efetuado disparos contra o condutor de uma motocicleta durante o delito. O suspeito em questão estava foragido por um homicídio cometido em novembro de 2019, que vitimou Luis Alysson Matos Sampaio (23).





Em posse das informações, os agentes seguiram com as diligências e localizaram Geovani em sua residência, no Residencial Caiçara. Ao ser indagado sobre a tentativa de latrocínio, ele confessou a autoria. Os policiais civis conduziram o homem à Delegacia Regional de Sobral, onde o flagrante foi realizado e o mandado de prisão preventiva por homicídio foi cumprido. Ainda durante o procedimento na delegacia, outra vítima de Francisco Geovani compareceu à unidade e o reconheceu como sendo o autor de um roubo que aconteceu no dia anterior. A vítima teve um aparelho celular restituído.

