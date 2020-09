Tragédia: acidente em estrada mineira deixa mais de uma dezena de vítimas- Vídeo

As estradas de Minas Gerais estão entre as mais perigosas do Brasil, o estado possui uma das maiores redes rodoviárias do país e o número de acidentes é alarmante.

Infelizmente mais uma tragédia aconteceu nas estradas mineiras, na madrugada deste domingo (20), uma van colidiu frontalmente com um caminhão e deixou 12 mortos.

O acidente aconteceu na BR-365, na altura do município de Patos de Minas, localizado na região do Alto Paranaíba.

De acordo com o site de notícias online do jornal "Metrópoles", o Corpo de Bombeiros informou que a van que seguia sentido a cidade de Patrocínio (MG), teria tentado se desviar de um galho de árvore que caiu na pista por causa de uma queimada.

O veículo de passageiros teria atingido e bateu violentamente com um caminhão carregado de limões que seguia no sentido contrário.





A van com placa da cidade de Patrocínio levava 11 passageiros que morreram no local, com a força do impacto várias pessoas foram arremessadas para fora do veículo. O motorista da van também faleceu no local do acidente.





Uma pessoa foi socorrida com vida e deu entrada em um hospital de Patos de Minas em estado crítico. "Segundo o médico, o homem apresentava fratura exposta no joelho esquerdo, trauma abdominal e traumatismo craniano (TCE)", informam os militares.





O motorista do caminhão com placa de Itabaiana (SE), também morreu no local do acidente.





Confira o vídeo abaixo:

Fonte: DIÁRIO AO VIVO