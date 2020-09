HOMEM É EXECUTADO DENTRO DE RESTAURANTE NA CIDADE DE SENADOR SÁ

A vítima foi um homem identificado por Albecir Augusto. Segundo apurou a equipe de site O Sobralense, o crime foi cometido dentro do restaurante de sua propriedade, que fica nas instalações do posto São José, localizado na avenida 23 de Agosto no centro de Senador Sá. O homem foi executado com aproximadamente 4 tiros na cabeça. O crime teria sido cometido por elementos que estavam a pé.





A Policia Militar de Senador Sá foi acionada e está trabalhando no intuito de identificar e prender o atirador.