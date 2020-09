TRAGÉDIA: Jovem está desaparecida após cair de jet ski no açude Araras em Varjota

Uma jovem de nome Clarice Maia, 18 anos, desapareceu nas águas do açude Araras na localidade de Angelim, no município de Varjota, após cair do jet-ski em que andava com uma amiga.





Segundo testemunhas, viram as jovens pedindo socorro no meio das águas, tentaram ligar o motor de uma outra embarcação, mas demorou alguns minutos, quando chegaram ao local, Clarice Maia que não sabia nadar já havia afundado, sendo resgatada a outra jovem. O ponto do afogamento é distante das margens do açude Araras, local é fundo e a vítima não usava colete salva vidas.





Até o fechamento dessa matéria o corpo da jovem continuava desaparecido.





Fonte: Varjota em Destaque.com / Varjota em Alerta