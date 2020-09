Jogo entre Guarany de Sobral e Salgueiro é adiado após 12 jogadores testarem positivo para Covid

CBF emitiu nota esclarecendo o motivo para que a partida não ocorresse.

A partida entre Guarany de Sobral e Salgueiro, marcada para as 16h deste domingo (20), foi adiada depois de 12 jogadores do Cacique do Vale serem diagnosticados com Covid-19.





A notícia veio por meio de nota da Confederação Brasileira de Futebol, emitida na manhã deste domingo, esclarecendo que, dos 12 atletas restantes inscritos na competição, apenas 9 encontram-se em condições de jogo.





O jogo aconteceria no Estádio do Junco, em Sobral e seria a estreia do Guarany na Série D.





Os atletas do Salgueiro viajaram mais de 10 horas de ônibus para Sobral sem saber se iriam jogar. Um dos principais atletas do time e conhecido do futebol cearense, Ciel falou com a reportagem do Diário do Nordeste sobre como o time recebeu a notícia sobre os resultados dos exames da equipe adversária.





"A gente já está chegando em Sobral. Agora, o diretor está falando que vai ter o jogo até agora. Está esperando só a Federação se decidir. Se tiver jogo, glória a Deus. Se não tiver jogo, glória a Deus também. A gente vai voltar. Mas a gente está indo para Sobral", disse por telefone.





O Guarany de Sobral já havia comunicado oficialmente à Federação Cearense de Futebol na noite desta sexta-feira (18), mas somente neste domingo (20), a CBF informou o adiamento da partida.





(DN)