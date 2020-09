URGENTE! André Costa deixa a Secretaria da Segurança do Ceará

Costa passou 3 anos e oito meses na Pasta; anúncio foi feito por Camilo Santana.

André Costa deixa a Secretaria da Segurança Pública do Ceará e vai ser substituído pelo também delegado da Polícia Federal (PF), Sandro Caron, que já assume na próxima semana. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana por meio de redes sociais na tarde desta quinta-feira (3).





Caron já foi superintendente da PF no Ceará e no Rio Grande do Sul, além de ter comandado a Divisão Nacional de Inteligência Policial (DIP) do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e ter sido adido da PF na Embaixada do Brasil, em Lisboa.





"Comunico aos cearenses mudança no comando da nossa Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O secretário André Costa deixa o cargo após 3 anos e 8 meses, a pedido", disse o governador. "Agradeço ao delegado André Costa pelo grande trabalho realizado até aqui", afirmou.





A Secretaria da Segurança Pública informou que a saída de André Costa do cargo foi por questões pessoais.





(DN)