VEREADORES DE SENADOR SÁ PROPÕE AUMENTAR OS PRÓPRIOS SALÁRIOS, DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS

A Câmara Municipal de Senador Sá, apresentou projeto que propõe aumentar os próprios salários. Além dos parlamentares, também seriam reajustados os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários.





Atualmente os vereadores recebem quase 3 mil reais e o presidente da Câmara pouco mais de 4 mil para se reunirem apenas duas vezes por mês.





O prefeito que ganha atualmente R$ 9.900 passará a ganhar R$ 13.500, o salário do vice-prefeito que é de R$ 6.600 sobe para R$ 9 mil. Os secretários que recebem R$ 2.500 passarão a receber R$ 4 mil reais. Caso seja aprovado, os novos valores entrar em vigor somente em 2021.





Ambos os projetos são de autoria da Mesa Diretora e a votação deverá acontecer na sessão do dia 18 de setembro.





O Vereador Raul Neto, que está em seu segundo mandato, é contra o projeto. Em entrevista ao site “Sobral on Line”, ele afirmou que isso é um tapa na cara da sociedade. Ele afirma também que a os vereadores produzem muito pouco para justificar o salário. As sessões são realizadas apenas duas vezes por mês na sexta-feira, se cair num feriado, a sessão é cancelada. Ele propõe que as sessões aconteçam pelo menos uma vez por semana.





Fonte: JS News Senador Sá / Sobral On line