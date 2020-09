VÍDEO: Bolsonaro é ovacionado por multidão em Juazeiro do Norte (CE)

Mais uma vez, uma multidão se deslocou para receber o presidente Jair Bolsonaro, que passa por uma fase de alta de popularidade.





Desta vez, a recepção ao presidente foi em Juazeiro do Norte, no Ceará. Bolsonaro desembarcou na cidade para seguir rumo ao município de Coremas, no interior da Paraíba.





Bolsonaro participa da inauguração da Usina Fotovoltaica Coremas III e também divulga o Programa de Eficiência Energética.









- Recepção em Juazeiro do Norte/CE pic.twitter.com/HBTSz0HLL8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 17, 2020