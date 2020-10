Acidente entre carreta e dois carros deixa mortos e feridos na BR-222, em São Luís do Curu, no Ceará

Um dos veículos onde estavam cinco ocupantes capotou; a carreta com carregamento de madeira saiu da pista e tombou, segundo a PRF.

Um grave acidente envolvendo um caminhão com uma carga de madeira e outros dois veículos resultou na morte de, pelo menos, duas pessoas, na noite desta sexta-feira (2), na BR-222, em São Luís do Curu, no interior do Ceará. Ao menos seis pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas, seria uma criança que não usava a cadeirinha no banco do automóvel.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de madeira se desprendeu da carreta e caiu no leito da rodovia. Em seguida, o veículo saiu da pista e tombou. Um carro onde estavam cinco pessoas capotou.





Uma equipe da PRF está no local realizando os levantamentos acerca do acidente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para o trecho para realizar o socorro às vítimas.





Fonte: G1/CE