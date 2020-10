Prateleiras de supermercado desabam e soterram clientes. Uma pessoa morreu

Imagens da situação viralizaram nas redes sociais. Elas mostram as inúmeras estruturas caídas.

Clientes do supermercado Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís (MA), foram soterrados por uma grande pilha de produtos, após as prateleiras desabarem. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (2/9).





Imagens da situação viralizaram nas redes sociais. Elas mostram as inúmeras estruturas caídas. Havia uma movimentação intensa de clientes no momento do acidente.





A secretária de Comunicação de São Luís, Conceição Castro, confirmou que há uma pessoa morta e quatro ficaram feridas com escoriações leves.

