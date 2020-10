ACIDENTE NA BR222 DEIXA DUAS VÍTIMAS FATAIS EM ITAPAJÉ

Por volta de 02h00 da manhã deste domingo (25), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-222, no perímetro urbano de Itapajé, entrada da cidade. O fato trágico trata-se de uma colisão frontal entre duas motocicletas.





Cada condutor teve óbito no local do sinistro devido ao violento impacto entre os veículo. As vítimas foram identificadas como: Genilson Soares de Aquino, 21 anos, (residente na região serrana) e José Valderi Dutra, 39 anos, (natural de Irauçuba).





Policiais Militares e Agentes da PRF estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Com informações de Maikon Rios