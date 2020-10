Mulher abandona o bebê no hospital após ele testar positivo para coronavírus

A polícia ainda não sabe se a mulher que sumiu do hospital e deixou a criança era sua mãe ou tia.

Uma mulher abandonou um bebê em um hospital depois que ele testou positivo para o novo coronavírus. Algumas reportagens afirmam que ela é mãe da menininha de 4 meses, no entanto, quando chegou ao local, ela teria dito para enfermeiros que era sua tia.





O caso aconteceu em Palermo, na Itália, no dia 12 de outubro. Até o momento, a polícia ainda não localizou a mulher.





De acordo com o jornal La Repubblica, uma segunda mulher, também alegando ser tia da criança, chegou dias depois e tentou levar o bebê para casa depois que ela recebeu alta. No entanto, a equipe do hospital ficou desconfiada e contatou as autoridades.





A segunda mulher foi então forçada a ficar no hospi tal pois também testou positivo para covid-19. Mas cinco dias depois, ela também conseguiu escapar.





Um porta-voz do instituição da saúde explicou que eles não conseguiram entrar em contato com a mãe do bebê.





Fonte: Ric Mais