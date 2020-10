Candidato a vereador cai no “Golpe da Novinha”, envia "nudes" e vira vítima de extorsão

Um grupo de homens casados e com boa situação financeira estão passando por um calvário moral ao caírem no “Golpe da Novinha” e não resistirem aos encantos de jovens lindas, que supostamente estariam interessadas nesses homens, que inclui um candidato a vereador. Todos são moradores da cidade de Juína, no Mato Grosso.





Eles foram vítimas de uma quadrilha que usa as garotas sedutoras para extorquir os homens que caem na lábia delas.





De acordo com a polícia local, tanto os homens quanto o candidato a vereador entraram em salas de bate papo e redes sociais e iniciaram uma rede de amizade com “meninas” adolescentes e “novinhas”. Após ouvirem frases apimentadas e até receberem foto eróticas, que supostamente seriam das novinhas (em alguns casos, até nudez total), elas pediam que os mesmos retribuíssem a “gentileza” com envio de fotos. Os “garanhões” retribuíram e também enviam o material comprometedor, incluindo poses com a genitália à mostra e aparecendo o rosto.





Com esse material, as novinhas somem e entram em cena os golpistas. Se não receberem determinado valor, eles ameaçam enviar a prova da “safadeza” para esposas e outros familiares. Também é comum um estelionatário se passar por pai ou tio das supostas adolescentes, exigindo reparação financeira pelo assédio sexual contra elas.





A polícia de Juína confirmou o registro das queixas, feitas pelos maridos assustados, temendo que as imagens deles como vieram ao mundo acabem nas mãos de suas esposas. O candidato a vereador também registrou BO, mas não há informação se alguma das vítimas efetivamente pagou os valores exigidos.





Fonte: A Gazeta Web