Ações da Polícia Civil em Sobral resultam na apreensão de duas armas e prisões de três suspeitos

Duas ações distintas realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, nessa quarta-feira (21), resultou nas prisões de dois homens, além da apreensão de duas armas de fogos, munições, drogas e um colete balístico.

A primeira ação, realizada pelos policiais civis da regional, no final da manhã de ontem, resultou na captura de Francisco Janilson Lopes de Carvalho (24), que não registrava antecedentes criminais anteriores. A ação policial ocorreu no distrito de Jaibaras. Na residência do capturado, a Polícia apreendeu dois revólveres – sendo um calibre 22 e outro cal. 38, além de 16 munições de calibres variados, uma quantia de drogas, um caderno com a movimentação do tráfico de drogas, além de um colete balístico pertencente ao acervo da guarda municipal de Sobral, o qual foi roubado no início do ano.





O homem foi capturado após denúncias enviadas à Polícia Civil, onde populares informaram estranha movimentação na casa do autuado, razão pela qual foram empreendidas diligências no local. Francisco Janilson tentou se evadir da ação policial, fugindo correndo pelos fundos da casa, porém foi alcançado e preso pelos policiais civis. Ele conduzido à sede da delegacia regional onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso permitido e restrito, bem como crime de receptação por estar de posse do colete roubado da guarda municipal. O colete balístico foi restituído para os responsáveis pela guarda municipal da cidade.









Homicidas capturados por crime cometido no bairro Renato Parente





Policiais do Núcleo de Homicídios de Sobral, efetuaram, na tarde dessa quarta-feira (21), as prisões de dois indivíduos apontados como responsáveis pelo homicídio de Jordel Nascimento de Albuquerque (25), que já respondia por tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa, ocorrido no último dia 14, no bairro Renato Parente.





Francisco Douglas Silva Garcia (26), que já responde por tráfico de drogas, e Zaquel Carvalho Oliveira (25), que já possui antecedentes criminais por dano e lesão corporal, foram presos em virtude de mandados de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral.









O caso





A vítima estava trabalhando em uma obra no bairro Renato Parente quando os dois suspeitos chegaram ao local e dispararam contra a vítima. Os policiais civis do Núcleo de Homicídios de Sobral seguem investigando o caso com o intuito de esclarecer a motivação do fato.









Denúncias





A Polícia Civil do Estado do Ceará pede ao cidadão que contribua com a Segurança Pública fazendo denúncias anônimas. Elas podem ser realizadas via WhatsApp do Núcleo de Homicídios de Sobral no número (88) 9 9261 3471, nos casos de informações sobre homicídios. Já a delegacia Regional de Sobral disponibiliza o telefone (88) 9 9213 0301. Toda informação é válida para ajudar nas investigações. O sigilo e o anonimato são garantidos.