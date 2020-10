Operação contra tráfico cumpre mandados em Santa Quitéria, Fortaleza e Rio Grande do Norte

Seis pessoas foram presas até o momento na ofensiva, que investiga o tráfico de drogas em Santa Quitéria.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (22), uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Santa Quitéria. São cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade do inteior do Estado, em Fortaleza e no Rio Grande do Norte. Cerca de 50 policiais civis participam da ação, que prendeu seis pessoas até o momento.





Conforme a polícia, a ação é continuidade de uma ação deflagrada no dia 13 de agosto, também em Santa Quitéria.





A operação é coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria, com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





(Diário do Nordeste)