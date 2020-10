Homem mata filho de 4 anos com gás de cozinha para se vingar da ex

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (19) acusado de matar o filho, de 4 anos, que faleceu após inalar gás de cozinha, quando estava na casa do pai em Pojuca (BA). De acordo com a polícia, o homem teria agido por vingança, já que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Pedro Henrique.





Conforme a Polícia Civil, a mãe do garoto foi até a delegacia e acusou o homem de manter o filho refém. Uma equipe da 32ª CIPM foi até a residência do suspeito, mas foram impedidos pelo homem de entrar casa, com ameaças de que explodiria o lugar.





Em seguida, a equipe isolou o perímetro e solicitou apoio de outras guarnições, entre eles o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), uma viatura dos Bombeiros e do Samu. Após um tempo de negociação, o acusado parou de responder ao contato com o negociador. Por isso, os agentes decidiram arrombar a porta do imóvel, onde encontraram pai e filho caídos no chão da cozinha.





Ambos foram socorridos para o Hospital Municipal Dr. Carlito Silva. Pedro Henrique não resistiu e morreu na unidade de saúde. Já o homem foi autuado por homicídio e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.





