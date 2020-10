Ao vivo, Sikêra Júnior detona Xuxa e acusa apresentadora de pedofilia e apologia às drogas

O apresentador Sikêra Jr, fenômeno de audiência da REDETV! fez diversas críticas e ataques a Xuxa Meneghel, de quem era fã quando criança, e descontou no livro escrito pela “rainha dos baixinhos”, “Maya: bebê arco-íris”. Após ter sido criticado por comemorar a morte de bandidos em seu programa Alerta Nacional, o apresentador disse que a apresentadora ex-global leva as crianças para a “p*taria”.





“Lamentavelmente, eu era muito fã. Eu era pequenininho, meu sonho era ir à plateia para ver a que se diz rainha. Hoje, não dá mais audiência, está sendo empurrada para todo horário. A que vai lançar agora um livro LGBT para criança, viu? Para criança! Um livro LGBT para criança! Cuidado com o teu filho! Cuidado com a tua filha! A mesma que fez um filme com uma criança. Sim! Ela nua com uma criança de 12 anos. Ex-rainha, eu quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve não, tá?”, disse ao vivo na emissora de Marcelo de Carvalho.





O apresentador continuou criticando fortemente a ex-apresentadora infantil: “Você está usando desse nome que você criou para levar a criançada agora para a safadeza, para a putaria, para a suruba! Tua filha falando que ofereceu maconha para ‘tu’. Isso é uma coisa que se diga, ‘tu’, uma formadora de opinião? E aí? Todo mundo preocupado com o rabo do cavalo, né? Apologia às drogas também é crime, ex-rainha”.





(REPÚBLICA DE CURITIBA)