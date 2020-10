Escândalo: jovem de 24 anos alega ter engravidada de padre e que ele a induziu ao aborto

A jovem de 24 anos, natural da cidade de Nossa Senhora de Nazaré, na região Norte do Piauí, mas que mora em Campo Maior há pelo menos dois anos, relata que no começo de 2019, iniciou um relacionamento com o padre Alcindo Saraiva Martins, no qual gerou duas possíveis gravidezes e dois possíveis abortos, sendo um sugerido pelo próprio religioso. As informações são do Campo Maior em Foco.





Ela era integrante do coral da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, que na época, Alcindo Martins havia acabado de assumir. Segundo a jovem, tudo teve início quando o padre comentou uma foto dela, postada no “Story”, de um aplicativo de mensagens. Desde então o padre passou a elogiar as publicações dela, que questionou o porquê de tanta atenção.





A jovem e Alcindo começaram a ficar bastante tempo juntos, tanto em Nazaré como em Campo Maior, as brigas também eram constantes, porque a jovem queria ter “um relacionamento aberto”, se “libertar do proibido”, mas segundo ela o padre tinha medo, mas que chegou a cogitar a possibilidade de deixar o sacerdócio para poder assumir a relação.





A jovem acabou desenvolvendo uma suposta gravidez, no final de dezembro de 2019. Segundo ela, o teste de farmácia havia dado positivo, e ao saber da possibilidade, Alcindo sugeriu que ela realizasse um aborto. “Quando eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, ele falou que não estava preparado para ser pai. Ele disse: e se você tomasse remédio? Você vai tomando uns chás para ver se ‘desce’, se não você toma os remédios. Eu vou ficar com você, vou tomar conta de você”, relatou a jovem o que o padre lhe disse.





ABORTOS





Para interromper a possível gravidez, ela tomou Misoprostol, medicamento usado também como abortivo. Ela disse que tinha medo de perder Alcindo, que “a vontade de estar com ele, a paixão louca”, era maior.





Ela contou que precisou ser atendida no Hospital Regional de Campo Maior, pois estava perdendo muito sangue, sob efeito do medicamento. Na ficha de atendimento do hospital, constam que a jovem foi atendida em classificação de risco e urgência e teve o diagnóstico de aborto.





Os dois continuaram juntos. A essa altura, o relacionamento já era de conhecimento de algumas pessoas, que segundo ela gerou uma série de ataques contra ela, vindos de pessoas da comunidade de N. S. de Nazaré, que a acusavam de ser “destruidora da igreja e da vida do padre”.





De acordo com a jovem, uma segunda gravidez aconteceu em julho de 2020. Na época ela fez um teste de farmácia que deu positivo. Porém, um outro teste desta vez de sangue, realizado no hospital de Campo Maior, mostrou resultado contrário.





Depois disso, ainda segundo relatos da jovem, ela precisou ser atendida no hospital de Campo Maior, pois havia tomado alguns remédios. Na ficha de atendimento do dia 24 de julho de 2020, veio o diagnóstico de um possível abortamento. Alcindo foi informado sobre o que tinha acontecido, mas não acreditou. “Ele disse que era tudo uma invenção, que eu tinha fingido o aborto. Ele tinha consciência que eu tinha tomado os remédios, tanto na primeira vez como na segunda, mas não se importou”, contou ela.





Ela relatou que procurou a diocese de Campo Maior, contou toda a história, porque se sentia injustiçada. “Eu queria que ele assumisse, enquanto homem e enquanto padre, o que tinha feito. E não deixar um monte de pessoas me julgando, dizendo que eu tinha acabado com a vida dele, sendo que foi o contrário”, disparou a jovem.





Mesmo contando toda a história para a diocese, a jovem alega que não teve nenhuma resposta.





O QUE DIZEM OS CITADOS





O Em Foco entrou em contato com o padre Alcindo Saraiva Martins, por meio de seu número de celular, mas não conseguiu falar com o mesmo. O site também procurou a diocese para comentar o assunto, mas não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para esclarecimentos.





Fonte: News