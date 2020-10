Mulher que arrancou genitais de homem com os dentes no Piauí é indiciada por lesão corporal

A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso do homem que teve os órgãos genitais arrancados e indiciou a mulher suspeita de cometer o crime na cidade de Miguel Alves, no Piauí.





De acordo com o Francírio Queiroz, titular da delegacia de União, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi indiciada por lesão corporal.





Ainda de acordo com o delegado, a versão dada pela mulher, de que teria cometido a agressão para se defender de um estupro, não foi comprovada e foi excluída do inquérito policial.





A denúncia foi encaminhada para o Poder Judiciário e a mulher vai responder ao processo em liberdade.









Entenda o caso





A mulher começou a ser procurada suspeita de arrancar os órgãos genitais de um homem na cidade de Miguel Alves, no Piauí, no dia 5 de setembro. O crime aconteceu na casa do homem, durante a madrugada. Segundo a Polícia Militar, a suspeita mora na casa ao lado da casa da vítima.





Ainda de acordo com a PM, o homem foi levado para o Hospital Estadual de União e recebeu alta no mesmo dia.





Polícia investigou se mulher agrediu o homem para fugir de estupro

A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar a versão dada pela suspeita de arrancar os órgãos genitais de um homem após um vídeo e áudios divulgados pela própria mulher viralizarem nas redes sociais.





No material, a mulher confessou o crime e disse que agrediu o homem para se defender de uma tentativa de estupro. Ao G1, o delegado Francírio Queiroz informou que os arquivos tinha sido anexados ao inquérito policial e que iriam ser apurados.





Fonte: G1