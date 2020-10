Para se defender de agressão, mulher ataca marido a facada

Enciumado, ele passou a agredir a vítima com socos e exigia que ela confessasse que já tinha outra pessoa.

Uma jovem de 24 anos teve que esfaquear o ex-marido de 25 anos para se livrar de agressões na madrugada desta sexta-feira (23) em uma residência que fica localizada no bairro Ronaldo Aragão, na zona Leste da capital rondoniense.





O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar relata que a vítima estava chegando do trabalho no momento em que foi abordada pelo ex indagando porque ela havia se atrasado.





Enciumado, ele passou a agredir a vítima com socos e exigia que ela confessasse que já tinha outra pessoa.





A jovem para se defender pegou uma faca e esfaqueou o braço do acusado. Nesta hora, ele fugiu do local e a vítima acionou a Polícia Militar.





Porém, o agressor não foi encontrado.





Fonte: Rondônia ao Vivo