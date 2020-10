Após susto, Padre João Batista Frota está bem e deve receber alta nesta sexta-feira

A imagem de Dom Vasconcelos, Bispo de Sobral, ao lado do Padre João Batista Frota, internado em um leito do Hospital do Coração, chamou a atenção dos sobralenses nas redes sociais, que preocupados indagavam sobre o estado de saúde desse grande servo de Deus na nossa cidade. Graças a Deus que a imagem é mais forte que a realidade.





Um dos religiosos mais amados e admirados do Ceará, Padre João, andou sentindo uns cansaços, e foi levado para o HC por precaução. Ficou internado por decisão médica para que uma bateria de exames mais detalhados pudessem identificar a causa desse cansaço.





Segundo fontes ouvidas pelo Blog Sobral em Revista, Padre João está bem, consciente, sendo acompanhado de perto por uma equipe multiprofissional e deverá deixar o hospital nesta sexta-feira, dia 30.





(Sobral em Revista)