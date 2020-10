Para evitar aglomerações no Dia de Finados, cemitérios ficarão abertos a partir deste sábado (31)

Visando evitar aglomerações nos cemitérios por ocasião do Dia de Finados (02/11) e reforçando o alerta para a prevenção ao Coronavírus, a Prefeitura de Sobral informa que os cemitérios serão abertos para visitação a partir deste sábado (31/10) até segunda-feira (02/11), no horário das 7 às 18h.





A recomendação é que crianças e pessoas acima de 60 anos ou que façam parte do grupo de risco para a Covid-19 evitem os locais. O uso de máscara e do álcool em gel será obrigatório. A Prefeitura orienta que os visitantes evitem o contato nos túmulos e jazigos, além do aperto de mão dos demais visitantes. Também é recomendável que, se possível, as pessoas organizem as visitas para um dos três dias em que os cemitérios estarão abertos





De acordo com Verena Ferreira, gerente da Vigilância Sanitária do município, a ampliação do período de visitação busca reduzir aglomerações nesses locais, uma vez que, tradicionalmente, os cemitérios recebem um grande número de pessoas no Dia de Finados.





A Prefeitura também recomenda cuidados com a manipulação de velas próximas a recipientes com álcool de higienização por conta de riscos de acidentes.





(Sobral em Revista)