O governo federal estuda prorrogar novamente o auxílio emergencial.





A ideia da equipe econômica é estender o benefício por mais 3 meses, até março de 2021.





Ainda não está definido qual será o valor caso a alternativa seja confirmada.





As parcelas iniciais do coronavoucher eram de R$ 600 e as atuais, que estão sendo pagas até o fim do ano, são de R$ 300.





(Diário do Brasil)