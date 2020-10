Bandido assalta ponto de venda de açaí e mata o dono com um tiro na cabeça

Um assalto a uma loja de venda de açaí terminou em um crime de latrocínio na zona Sul de Fortaleza. O crime ocorreu no começo da noite, no bairro Cajazeiras, De acordo com as informações da Polícia, a vítima do assassinato foi o dono do ponto comercial. Os criminosos estão foragidos e sendo procurados pelas autoridades.





O comerciante assassinado pelos ladrões foi identificado apenas por Daniel, tinha aproximadamente 25 anos de idade e era dono do ponto de açaí localizado na Rua Tenente Tito Barroso.





Conforme o relato das testemunhas oculares do crime, Daniel não reagiu à abordagem e entregou o dinheiro que tinha no caixa para um dos assaltantes. Porém, quando virou de costas, o suspeito disparou à queima-roupa, pelo menos três vezes, contra a cabeça da vítima.





Fuga





Além de gerenciar o estabelecimento, Daniel também fazia as entregas dos pedidos. Quando retornou de uma entrega, foi abordado por um homem que chegou em um carro e anunciou um assalto — outro suspeito permaneceu na direção do veículo usado na fuga após o crime.





O corpo de Daniel foi periciado no local e recolhido pela equipe de rabecão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), e será examinado por legistas, na manhã de hoje, na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





(Fernando Ribeiro)