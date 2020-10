Polícia procura suspeito de estuprar avó de 78 anos e irmã de 19 anos em Barras

O criminoso está foragido desde a noite de terça-feira, após cometer o crime contra a irmã.

Um homem identificado apenas pelo apelido de 'Coroão' está sendo procurado pela polícia desde a noite de terça-feira (13) após praticar o crime de estupro contra a própria avó de 78 anos e irmã de 19 anos no munícipio de Barras, no Norte do Piauí.





A irmã do acusado realizou a denúncia na Delegacia de Polícia Civil da cidade, informando que Coroão a abusou sexualmente e ainda agrediu sua mãe por volta das 20h de terça-feira. Desde então, a equipe da Polícia Militar realiza diligências para capturar e prender o homem em flagrante, mas ele está foragido.





No estupro contra a avó, a polícia aguarda a liberação do mandado de prisão preventiva que será expedido pela Justiça. O acusado já foi preso por outros crimes como tráfico de drogas e furtos.





(Fala Piauí)