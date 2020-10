Bandidos atacam com tiros casa de PM do Cotar em Caucaia e suspeito é preso

Policiais militares capturaram, na madrugada desta quinta-feira (29), um jovem suspeito de envolvimento no ataque à residência de um policial militar, fato ocorrido na noite desta quarta-feira (19), no bairro Tabuba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O militar e a família (esposa e filho) ficaram encurralados dentro de casa, enquanto os bandidos dispararam tiros nas paredes, portas e janelas. Ninguém, porém, ficou ferido.





A caçada aos criminosos entrou madrugada adentro, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 12º BPM (Caucaia), Força Tática (FT), CPRaio e patrulhas do Comando Especializado de Policiamento de Choque, com o apoio de uma aeronave na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





O ataque ao policial militar acabou gerando uma grande operação na área da Tabuba e comunidades próximas, locais onde bandidos ligados a facções tentam intimidar os moradores. Armados, eles travam guerra pelo domínio de território com grupos rivais, deixando a população na linha de fogo.





Ameaças e mortes





Através dos grupos de WhatsApp, o policial militar pediu ajuda no momento em que sua casa estava sendo cercada pelos criminosos e disparos de armas de fogo eram concentradas na fachada da residência.





Rapidamente, viaturas da PM cercaram o local e os bandidos continuaram a atirar, desta vez em direção às patrulhas. Ao menos, três dos criminosos foram identificados e continuam sendo procurados.





(Fernando Ribeiro)