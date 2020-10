Jornalismo UNINTA retorna aulas práticas

O curso de jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) retomou as aulas práticas do semestre 2020.1, que estavam pendentes devido o período da pandemia. A volta às atividades presenciais aconteceu por definição do Ministério da Educação (MEC) e a autorização do Executivo municipal local, que liberou o retorno das aulas das disciplinas práticas para os estudantes devidamente matriculados.





Seguindo os protocolos de biossegurança, o curso de jornalismo UNINTA retorna três disciplinas de 2020.1: Oficina de Fotojornalismo (Prof Me. Matheus Salvany), Oficina de Assessoria de Comunicação (Prof Me. Adilson Nóbrega) e Oficina de Radiojornalismo (Profa Me. Liana Dodt). O retorno aconteceu nos períodos da tarde e noite com os professores e alunos utilizando os equipamentos de biossegurança (máscara, face shield, álcool em gel, luvas) para manuseio de câmeras, microfones, gravadores e equipamentos eletrônicos.





O prof Me Adilson Nóbrega afirma que essa é uma oportunidade de adquirir conhecimentos na prática e que dependendo do tamanho da turma, algumas aulas acontecem com divisão por equipes para reforçar o distanciamento social e a higienização nos laboratórios.





“Vamos tomar alguns cuidados adicionais como dividir as turmas para evitar lotação dos laboratórios, essa divisão em equipes facilita a adoção do distanciamento recomendável de 1,5 metros para cada pessoa. Com essas medidas e horários diferenciados de atendimento aos alunos, a gente espera que além de facilitar o aprendizado, facilite as questões sanitárias e a prevenção que obviamente também é muito importante”. Afirma o docente.





Para concorrer a uma das vagas do próximo semestre do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), os interessados devem acessar a central do candidato, no site https://centraldocandidato.uninta.edu.br/candidates/login . O curso é coordenado pelo Prof Me Thiago Mena e conta com mestres e doutores no plantel do seu corpo docente. Para conhecer a graduação, os projetos e as realizações dos estudantes do curso acesse http://jornalismo.uninta.edu.br/





Serviço:





O que: Curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA)

Quando: Segunda-feira a Sexta- feira

Onde: Sobral – CE

Contato: @jornalismouninta – (88) 3112.3500 – sec.jornalismo@uninta.edu.br









Nicolly D’Lorrainne

Estudante do curso de Jornalismo UNINTA

Agência Júnior de Jornalismo