Barbaridade: Menina de 11 anos é raptada, estuprada e morta na véspera do dia das crianças

A polícia foi acionada e depois de algumas buscas encontrou o suspeito, que segundo a PM, confessou que estuprou e matou a criança por meio de esganadura. Ele foi preso em flagrante e disse onde estava o corpo.





A menina de 11 anos de idade teria sido raptado na noite deste domingo (11) do residencial Monsenhor Bernardino, em Petrolina (PE). A família, desesperada passou a procurar pela menina, mas sem sucesso. Espalhou fotos em grupos de relacionamento e em redes sociais, mas somente hoje, teve notícias de que o homem, que a família desconfiava que pudesse ter feito algo com a garota, estava vagando pelo bairro Terras do Sul, também em Petrolina.





O corpo da vítima teria sido encontrado no bairro Parque Petrolina. Segundo informações ainda extra oficiais o acusado já tem passagem pela polícia. Não há confirmação sobre o motivo que o levou a ser preso anteriormente.





(Riacho em Foco)