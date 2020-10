IMAGENS MOSTRAM INSPETORA SENDO AGREDIDA POR FUNCIONÁRIA DE POUSADA EM JERICOACOARA

Inspetora da Polícia Civil foi agredida por uma funcionária de uma pousada em Jericoacoara, a agressão aconteceu na noite de ontem (11).

Segundo informações chegadas ao Blog Sobral 24 horas, o fato se iniciou quando a hóspede queria ter acesso às dependências de lazer do Hotel, a exemplo de outros clientes que estavam no local. Sua entrada foi obstaculizada pela funcionária da pousada. A partir daí, ao exigir o mesmo tratamento de outros hóspedes que não lhe foi dado, a policial usando máscara começou a filmar o hotel (como se percebe no vídeo) para registrar o constrangimento e o tratamento desigual, inclusive com descumprimento das medidas sanitárias impostas pelo Governo.

Ao ser provocada injustamente e para defender a sua honra pois estava de traje de banho, tentou pegar o celular da funcionária que reagiu se agarrando e derrubando a policial no chão. A policial afirma que não realizou nenhuma agressão à funcionária, apenas tentou parar a filmagem, sendo referido fato isolado em sua vida profissional. Ao contrário, foi lesionada em sua imagem, moralmente e fisicamente pela ofensora quando tentou impedir gravação ofensiva a sua honra. Segundo informou o sindicado da categoria (SINPOLCE), a inspetora buscará as medidas judiciais cabíveis para minimizar a ofensa sofrida.