URGENTE: POPULAÇÃO PEDE INTERVENÇÃO FEDERAL EM SOBRAL!

A violência é avassaladora no Município de Sobral!

Um crime de morte foi registrado na noite desta segunda-feira (12) no Distrito de Taperuaba. A vítima foi um jovem identificado como Cássio Paiva Marques, 22 anos. Segundo informações, o rapaz teve a residência invadida por por três indivíduos armados de revolver, que sem nenhuma discussão efetuaram vários tiros, ceifando a vida do jovem.

Os criminosos fugiram logo após o crime em duas motos, tomando destino ignorado.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.

A perícia recolheu o corpo para ser submetido à necropsia no IML.

Sobral já registra 101 homicídios dolosos no corrente ano.

Cassio tinha passagens pela polícia.

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.