BARBÁRIE: Empresário é preso por arrastar morador de rua até a morte no Maranhão

Corpo da vítima foi encontrado em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande.

Dois suspeitos de terem arrastado um homem em situação de rua até a morte pelo Centro de São Luís foram presos na terça-feira (27). De acordo com o delegado da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), Felipe César, foram detidos um empresário, dono de restaurantes na área próxima ao crime, e o vigilante de um desses estabelecimentos comerciais. O crime aconteceu no dia 17 de maio, e o corpo do homem, identificado como Carlos Alberto Santos, de 36 anos, foi encontrado em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande.





O delegado Felipe César afirma que o crime foi motivado porque Carlos Alberto teria roubado várias vezes um restaurante do empresário. Após ser detido pelo vigilante, o homem em situação de rua foi agredido, amarrado em um carro e arrastado pelo dono do estabelecimento comercial até o Terminal de Integração. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Carlos Alberto foi arrastado pela Rua de Santana, no Centro de São Luís.





As imagens também exibem o instante em que o empresário freia o carro para iniciar uma conversa e tomar uma bebida, enquanto a vítima estava amarrada. Além disso, o vídeo mostra o carro passando por cima do homem em situação de rua. "É um crime muito chocante, as imagens mostram o tamanho da barbárie", disse Felipe César. Depois do crime, o empresário fugiu para São Paulo e foi preso no retorno a São Luís. O carro utilizado para arrastar a vítima foi apreendido pela SHPP. O vigilante, por sua vez, foi localizado e preso no bairro Cidade Operária. Os dois suspeitos foram encaminhados para a sede da SHPP, na Avenida Beira-Mar.





Fonte: Fala Piauí