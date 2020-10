BARRACO! Desconfiada, mulher flagra marido idoso em quarto de motel com sobrinha periguete e aplica "surra federal". VEJA VÍDEO

Um flagrante de traição conjugal não poderia terminar de outra maneira que não fosse com muita tapa aplicada pela esposa traída na cara do marido sem vergonha.





Um vídeo começou a circular nas redes sociais manhã desta segunda-feira,19, mostrando uma mulher “chifrada” quebrando a motocicleta do marido e lhe aplicando um corretivo pela "pulada de cerca".





A mulher descobre o "ninho" de amor do casal. O veículo está na porta do apartamento onde o marido dela está trancado com a outra que para completar é sua sobrinha dela.





A mulher parte a porta e aos gritos diz que vai arrombar. Nu, o marido sem vergonha abre a porta e leva uma "surra federal". A periguete que estava com o idoso ainda tenda livrá-lo.





Em um dos trechos do vídeo a esposa traída diz “Olha o charme do homem. Dentro do motel com uma sobrinha minha. E os dois morando comigo”.





A mulher filmou tudo e esbraveja que vai por na internet pra ele “deixar de ser safado”.





Não há informação de onde o flagrante de traição conjugal aconteceu, mas existem comentários de que isso aconteceu em um motel (sem nenhuma estrela) de Manaus.





