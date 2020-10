MARIDO ESPANCA ESPOSA COM VÁRIAS PAULADAS POR ELA TER FEITO FRANGO AO INVÉS DE PEIXE NO ALMOÇO. VÍDEO

João Farias da Silva, de 51 anos, foi preso em flagrante após agredir sua mulher com pauladas na cabeça na tarde de domingo (18). Segundo a Polícia Civil, ele se enfureceu após chegar em casa e ver que a esposa, de 40 anos, havia feito frango para o almoço e não peixe como ele queria.





O enteado da vítima, um adolescente de 14 anos, filho do agressor, foi apreendido por ajudar no espancamento. O caso ocorreu numa área periférica do município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá. Um vizinho filmou a agressão.





Segundo o delegado Charles Corrêa, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Oiapoque, a vítima detalhou que o agressor é usuário drogas e chegou embriagado na residência, descontente com o que ela havia cozinhado. O casal morava junto há dois anos.





“Ele desferiu um tapa na cara dela e começaram as agressões. Foram para o lado de fora da casa e ele pegou um pedaço de madeira e atentou contra a vida dessa senhora. A vizinhança disse que essas agressões são algo recorrente contra a vítima”, comentou o delegado.





Na delegacia, a vítima mostrou diversas cicatrizes de agressões anteriores. Nesta segunda-feira (19), ela permanecia em observação no hospital do município, com suspeita de traumatismo craniano e fraturas pelo corpo.

A vítima passa por exames, e a polícia aguarda os resultados para saber a gravidade do caso. Independentemente do laudo médico, o delegado avisou que irá imputar tentativa de feminicídio.





Vídeo:





Via portal do Zacarias