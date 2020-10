Bolsonaro inaugura obra de adutora no sertão de Pernambuco

Esta foi a segunda visita de Jair Bolsonaro a Pernambuco desde que foi eleito.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou, na última quinta-feira (1º), em São José do Egito, no sertão do Pernambuco, para inaugurar a segunda etapa do Sistema Adutor do Pajeú. Bolsonaro participou de uma cerimônia acompanhado por parlamentares e pelos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.





Em discurso, Bolsonaro destacou a importância da água para o povo nordestino:





“A questão da água é vital para todos nós. E, no semblante do nordestino, quando chega água parece que ganhou ele na Mega-Sena. E ganhou sim.”

Antes de chegar a Pernambuco, o avião do presidente da República fez uma escala em Campina Grande, no interior da Paraíba.





Lá, ainda no aeroporto da cidade, ele se reuniu com o prefeito Romero Rodrigues (PSD) por 40 minutos e cumprimentou apoiadores.





Fonte: Renovamídia