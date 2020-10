Prefeito de Sobral admite que violência no município está fora de controle; vídeo

Poder político dos FGs é posto em xeque por facções criminosas.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, falou abertamente para os eleitores que a violência no município está fora de controle. O número de homicídios mais que dobrou em 9 meses, entre 2019 e 2020. Na última sexta-feira, uma carreta da campanha do FG foi impedida de ocorrer no bairro Sinhá Saboia: houve tiroteio e confusão.





Esse incidente comprova que Sobral, que é dominada há 24 anos pelos FGs, é agora controlada também pelas facções. E as facções proíbem Ivo de fazer campanha.





Veja vídeo

Fonte: CN7