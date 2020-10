BRASILEIRO PROCESSA PRESIDENTE CHINÊS ALEGANDO SER O CAUSADOR DA PANDEMIA

Brasileiro processa presidente chinês e pede R$ 5 bilhões. Em processo distribuído à Justiça Federal do DF, o morador de Rondônia afirma que a culpa pela pandemia é do presidente Xi Jinping. Valor da indenização iria para o Ministério da Saúde para investir contra o vírus, segundo o autor. Na peça, o autor também pede que, após ser condenado, o presidente chinês seja multado em R$ 100 mil por dia caso não cumpra a decisão. Uma das justificativas usadas pelo brasileiro seriam os "recursos federais despendidos para evitar o alastramento do coronavírus, e tratamento de enfermos, com grandes repercussões nacionais".





Via Revista Ceará