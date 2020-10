GIRÃO CRITICA CAMILO: "CEARÁ CAMPEÃO EM MORTES VIOLENTAS E POR COVID"

Na terça-feira, dia 20, pela primeira vez nas eleições desse ano, teve o primeiro embate político; entre o candidato a prefeito Capitão Wagner (PROS) e o governador Camilo Santana (PT). Logo em seguida o senador cearense Eduardo Girão (Podemos) também criticou Camilo, após troca de farpas entre ele e Capitão Wagner: “O Ceará detém o vergonhoso título de campeão de mortes violentas. O governador diz que o aumento de assassinatos não é responsabilidade dele. Em quem ele vai colocar a culpa por sermos também o campeão mundial de mortes por milhão da Covid-19?”, alfinetou senador Eduardo Girão. A fala do senador foi logo após Camilo Santana tentar se eximir da culpa pelo aumento nos índices de violência e mortes do Estado do Ceará, sob seu governo.





Via Revista Ceará