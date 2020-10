Candidata a vereadora de Santa Quitéria morre após contrair coronavírus

Faleceu na noite desta quinta-feira (08) em Sobral, aos 60 anos, a senhora Maria do Carmo Mesquita Veras Gomes.

Maria do Carmo, como era conhecida, era uma das lideranças políticas no distrito de Macaraú, em Santa Quitéria, com forte atuação na área da saúde e chegou a registrar candidatura a vereadora pelo Solidariedade.





Poucos dias após a convenção que homologou o seu nome, ela contraiu o covid-19 tendo ficado internada por aproximadamente uma semana e hoje, o seu quadro de saúde se agravou e não resistiu.





A coligação "Renovando o compromisso com Santa Quitéria", da qual era aliada, suspendeu atividades eleitorais que ocorreriam amanhã (09).





