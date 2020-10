Candidato a prefeito no Piauí é acusado de liderar esquema de tráfico de drogas

Segundo MP, acusado trazia drogas de São Paulo para revender na região de Avelino Lopes e Curimatá, Sul do Piauí.

O pré-candidato a prefeito do município de Avelino Lopes, Aminadab Pereira de Sousa Neto, mais conhecido como “Moreninho”, tem um passado bem obscuro. Segundo consulta à processos judiciais, o processo Nº 0000062-39.2007.8.18.0092, que tramitou na comarca do município no ano de 2007, o candidato e outras pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e posteriormente condenadas pelo crime de tráfico de drogas e entorpecentes e outras condutas.









Entenda o Caso





De acordo com o inquérito policial que investigou o caso, Aminadab participava de uma quadrilha especializada no transporte dos entorpecentes até o município de Avelino Lopes. As investigações apontaram que ‘Moreninho’ trazia as drogas em ônibus vindo de São Paulo e realizava a entrega, por meio de comparsas no município. Em uma dessas “operações”, a polícia de Curimatá (PI) desconfiou do esquema e resolveu realizar o flagrante.





Segundo a investigação, Moreninho teria trazido uma caixa com drogas em um ônibus da empresa Itapemirim e entregou aos comparsas que foram perseguidos pela polícia e acabaram relatando como funcionava o esquema.





Após a perseguição e prisão de alguns dos acusados, a polícia encontrou a caixa (que foi trazida por Moreninho) com uma quantidade “surpreendente” de crack e de maconha prensada. Em seguida os policiais abordaram o ônibus no qual Aminadab trafegava e deram voz de prisão ao mesmo.





Droga seria vendida





O inquérito também concluiu que a droga transportada por Moreninho e seus comparsas seria vendida em Avelino Lopes e que “estavam em quantidade suficiente para manter o nefasto vício dos dependentes do município por várias semanas, demonstrando risco à saúde pública”, cita.





Em denúncia, o MP também classificou a associação criminosa a qual Moreninho fazia parte de “empresa do tráfico”.









Processo ainda tramita na Justiça





Passados mais de 10 anos do caso, o processo segue tramitando sem sentença na justiça local, mesmo após a denúncia do Ministério Público, as investigações e a decisão da Justiça local e as apresentações das defesas dos envolvidos.





Fonte: Portal Fala Piauí