Candidato a vereador pelo PT é preso em sucatão por receptação de peças de carro roubado na Zona Norte de Manaus

A polícia prendeu o candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Francione Freitas da Silva, 33, o “Françuar do Sucatão” acusado de receptação de peças e acessórios de um carro roubado.





A prisão foi efetuada por policiais do 30º Integrado de Polícia com apoio da 30ª Companhia Interativa Comunitária depois que partes do veículo, modelo Grand Siena, vermelho, de placas OAL- 9F11, foi roubado no último dia 19 de outubro, foram encontradas no sucatão pertencente ao candidato petista

O referido carro cuja carcaça foi encontrada em no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus, havia sido roubado no estacionamento de um supermercado situado no Distrito |Industrial 2, quando a proprietária e sua filha menor de idade foram abordadas por bandidos desconhecidos.

Durante a investigação do roubo desse veículo os policiais do 30º DIP conseguiram localizar as peças e acessórios do Grand Siena colocados à venda na loja de sucatas do candidato a vereador, que não soube explicar a origem e recebeu voz de prisão naquele exato momento.





A loja de sucata de veículos pertencente a “Françuar do Sucatão” fica localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, onde ele é bastante conhecido da classe motorizada, por isso se candidatou a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus.





Após a prisão do candidato a vereador pelo PT, acusado de receptação de furto, as peças, acessórios e parte da lataria do veículo roubado foram apreendidos e retirados do local ontem mesmo e levadas para o pátio da Delegacia de Polícia.





