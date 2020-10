Na manhã deste domingo, dia 4, por volta das 08h00, um roubo a pessoa foi registrado no Centro de Sobral.





Uma mulher estava nas proximidades do banco do Brasil, quando foi abordada por um casal armado de revólver em uma bicicleta. A dupla roubou a bolsa da vítima com vários pertences e dinheiro, fugindo logo em seguida em rumo ignorado.