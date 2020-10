Casal é preso por maus tratos, abandono de incapaz e suspeitos de abusar sexualmente de menina de 9 anos

Na madrugada do dia 17, por volta das 04:00 horas, uma criança de apenas 9 anos foi encontrada sem roupa deitada no chão com vários hematomas, bastante debilitada, o caso aconteceu em Igarapé-açú no Município do Pará.





As pessoas que a encontraram perguntaram o motivo, a vítima respondeu que seu tio a teria colocado pra fora de casa e também teria abusado dela.





A polícia civil e militar foram acionados, os autores foram presos e autuados em flagrante, quanto a criança o Conselho Tutelar foi acionado e encaminhada ao IML e possivelmente será internada para receber tratamento humanitário.





Em relação aos autores José Eliel Souza da Costa e sua companheira Ilda do Espirito Santo, após comunicação do fato ao judiciário a autora será encaminhada ao Centro de Recuperação Feminino e o autor, caso necessário será levado para Igarape-açú até disponibilidade de vaga junto ao SEAP.





Via Portal do Zacarias